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Почти тридцать пассажиров сняли с рейса из Новосибирска из-за заболевшей стюардессы

Сменной сотрудницы у авиакомпании не оказалось.

Источник: РИА "Новости"

Авиакомпания «Россия» сняла с рейса 26 пассажиров из-за того, что заболела одна из трех стюардесс. Сотрудницы на замену у авиакомпании не было, о чем сообщает Telegram-канал «Авиаторщина».

Проблема в том, что по правилам безопасности полетов одна стюардесса в случае аварийной ситуации должна эвакуировать не более 50 пассажиров. В этой ситуации на двух стюардесс осталось 126 пассажиров.

Уточняется, что часть оставшийся в Новосибирске людей переправили в Петербург ближайшими рейсами с пересадкой в Москве, других же перебронировали на 18 февраля.