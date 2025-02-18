Почти тридцать пассажиров сняли с рейса из Новосибирска из-за заболевшей стюардессы

Авиакомпания «Россия» сняла с рейса 26 пассажиров из-за того, что заболела одна из трех стюардесс. Сотрудницы на замену у авиакомпании не было, о чем сообщает Telegram-канал «Авиаторщина».
Проблема в том, что по правилам безопасности полетов одна стюардесса в случае аварийной ситуации должна эвакуировать не более 50 пассажиров. В этой ситуации на двух стюардесс осталось 126 пассажиров.
Уточняется, что часть оставшийся в Новосибирске людей переправили в Петербург ближайшими рейсами с пересадкой в Москве, других же перебронировали на 18 февраля.