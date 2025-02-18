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Владельцы дач в Новосибирской области смогут бесплатно подвести газ

Программа догазификации охватит 8 тысяч участков в 236 СНТ.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирской области продолжается программа догазификации. Теперь владельцы дачных участков в садовых товариществах могут бесплатно подключить газ к границам своей земли. Об этом сообщила пресс-служба Росреестра Новосибирской области.

Как сообщили в Росреестре, уже оформлено более 1,1 тыс. газораспределительных сетей. Для подключения участок должен находиться в газифицированном населенном пункте.

— План-график предусматривает создание технической возможности подключения до 2030 года для 8 054 домовладений в 236 СНТ. В 2025 году начнется работа по догазификации 663 домовладений на территории 22 СНТ, расположенных на территории дачного поселка Мочище Новосибирского района, Бердска, Искитима и Новосибирска, — отметил заместитель начальника отдела энергетики и газификации министерства ЖКХ и энергетики Новосибирской области Дмитрий Сапожков.

Уточнить, входит ли участок в программу, можно на сайтах Росреестра и МинЖКХ. Решение о подключении принимает общее собрание товарищества, после чего собственники подают заявку.

Программа социальной газификации стартовала в 2021 году для жителей сельской местности. С 2024 года она распространяется на СНТ.