Владельцы дач в Новосибирской области смогут бесплатно подвести газ

— План-график предусматривает создание технической возможности подключения до 2030 года для 8 054 домовладений в 236 СНТ. В 2025 году начнется работа по догазификации 663 домовладений на территории 22 СНТ, расположенных на территории дачного поселка Мочище Новосибирского района, Бердска, Искитима и Новосибирска, — отметил заместитель начальника отдела энергетики и газификации министерства ЖКХ и энергетики Новосибирской области Дмитрий Сапожков.