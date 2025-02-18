Власти Петербурга планируют установку камер для слежки за мигрантами

Около 8 тысяч камер наблюдения в Петербурге будут оснащены системой распознавания этнической принадлежности. Об этом сообщил глава комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики Олег Капитанов, выступая с докладом на заседании городского правительства.
По словам чиновника, жители Петербурга в целом относятся негативно к ситуации с мигрантами. Во многом это произошло из-за произошедших недавно терактах в «Крокусе» и в Дагестане. В 2025 году комитет по межнациональным отношениям принял решение отслеживать перемещение мигрантов с помощью камер наблюдения.
Также обсуждается проведение тестирования системы трёхсторонней проверки иностранных граждан. В рамках проверки будут сопоставляться данные, фотографии и разрешения на пребывание. При обнаружении нарушений въезд в страну будет запрещён.
Капитанов отметил, что на данный момент на территории города оформлено 195 тысяч патентов на работу для приезжих.
В Петербурге количество камер видеонаблюдения выросло до 102 тысяч. Из них более 48 тысяч размещены при входе в многоэтажные дома, 33 тысяч расположены в местах скопления людей, а около 6,5 тысяч — на объектах социнфраструктуры.
Ранее в Петербурге задержали бывшего участкового, который попался на сделках с мигрантами. Он более 30 раз помог нелегалам прописаться в городе на Неве и брал за это крупные взятки.