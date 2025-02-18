Власти Петербурга планируют установку камер для слежки за мигрантами

В Петербурге количество камер видеонаблюдения выросло до 102 тысяч. Из них более 48 тысяч размещены при входе в многоэтажные дома, 33 тысяч расположены в местах скопления людей, а около 6,5 тысяч — на объектах социнфраструктуры.