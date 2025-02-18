Водителям готовы платить 154 тысячи в Иркутской области

Для начала стоит обратить внимание на высокооплачиваемые профессии. Так в начале 2025 года наиболее массовый спрос был на водителей — 7% от всех открытых предложений. В среднем им предлагают 154 600 рублей, притом, что предлагаемая зарплата в регионе находится на уровне 70,7 тысячи рублей.