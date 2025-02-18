Водителям готовы платить 154 тысячи в Иркутской области

Аналитики hh.ru сравнили зарплаты самых востребованных специалистов в Иркутской области и пришли к выводу, что высокий спрос не всегда гарантирует достойную оплату.
Для начала стоит обратить внимание на высокооплачиваемые профессии. Так в начале 2025 года наиболее массовый спрос был на водителей — 7% от всех открытых предложений. В среднем им предлагают 154 600 рублей, притом, что предлагаемая зарплата в регионе находится на уровне 70,7 тысячи рублей.
— Также среди специалистов с большим спросом и высокими зарплатами находятся машинисты (183 600 ₽), инженеры-сметчики (150 800 ₽), автослесари, автомеханики (129 500 ₽), электромонтажники (121 000 ₽), сварщики (117 500 ₽). Затем идут слесари, сантехники (91 800 ₽), врачи (83 700 ₽), разнорабочие (82 200 ₽), менеджеры по продажам и по работе с клиентами (75 500 ₽), — рассказали КП-Иркутск в пресс-службе hh.ru.
Так на кого велик спрос, однако, зарплата небольшая? Речь идет об администраторах, официантах, барменах и бариста — им готовы платить лишь 45 тысяч рублей. Также в список попали уборщики (34,8 тысячи), охранники (40,7 тысяч) и грузчики (48,4 тысячи).
Ранее КП-Иркутск сообщала, что тренер скалолазного клуба из Иркутска ответит в суде за некачественные услуги.