Услуги профессионального жалобщика и скандалиста предложил житель Ростова-на-Дону на портале бесплатных объявлений. Мужчина заявил, что имеет 10-летний опыт и готов работать в любой день как удаленно, так и с выездом к клиенту.
Ростовчанин готов обращаться в любые инстанции, от прокуратуры и МВД до Трудовой инспекции и Роспотребнадзора. Также не исключается подача жалоб властям региона. За виртуозное оформление обращений мастер канцеляризмов берет по 10 тысяч рублей.
— Подам любую необхoдимую жалобу от свoегo имени. Инициирую пpовeрки любoгo физичeского, юридичecкогo, дoлжнoстнoгo лица. B случае отпиcок или отказoв oбжaлую oтвeт в вышeстoящeй инстанции, — написал автор объявления.
Предложение об услугах жалобщика с 12 февраля набрало уже 6360 просмотров, в том числе 15 раз объявление открывали сегодня, 18 февраля.