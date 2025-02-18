Бойцам 150-й мотострелковой дивизии вручили знак отличия в Новочеркасске

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь поздравил отдельную роту БПЛА 150-й гвардейской мотострелковой дивизии с получением ротного знака. Пост опубликован в телеграм-канале донского главы.
— Знаковое событие прошло в Новочеркасске. На флаге — символы прославленной гвардейской дивизии и Войска Донского. Это не просто знак отличия, это признание мужества, единства и самоотверженности наших защитников, — написал Юрий Слюсарь.
Врио главы региона подчеркнул, что бойцы дивизии достойно представляют соединение, воины которого 80 лет назад подняли Знамя Победы над Рейхстагом.
— За массовый героизм президент присвоил дивизии почетное наименование «гвардейская». Бойцы штурмом взяли Попасную и Марьинку, которую украинские боевики превратили в город-крепость. Они первыми установили российский триколор над Марьинкой. Уверен, под этим знаменем ребята придут к нашей общей Победе, — добавил Юрий Слюсарь.
Напомним, ранее врио губернатора Ростовской области передал партию техники бойцам 150-й дивизии.