Рособрнадзор изменил скандальный проект о тестировании детей мигрантов

Рособрнадзор опубликовал обновленный законопроект о минимально допустимой оценке за тест по русскому языку для детей иностранных граждан. Предыдущая версия предполагала, что ребенку для поступления в школу необходимо получить 30% от максимального числа баллов. Документ раскритиковали в Госдуме, и вице-спикер Ирина Яровая заявила, что Рособрнадзор изменит проект с учетом замечаний. В новой версии говорится, что ребенку необходимо получить за тест минимум три балла, то есть оценку удовлетворительно.