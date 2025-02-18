Татарстанец уклонился от уплаты налогов почти на 300 миллионов рублей

На этом подозреваемый не остановился и решил легализовать средства. Для этого он перевел свыше 125 миллионов рублей на счета родителей, а после обналичил их. Далее он застраховал жизнь сожительницы на 100,5 миллиона рублей, купил шесть автомобилей за 25 миллионов рублей, оформив на женщину право собственности.