Татарстанец уклонился от уплаты налогов почти на 300 миллионов рублей

В Татарстане руководитель ООО «ВДДС» и ООО «НУР-1» подозревается в легализации денег, полученных преступным путем. В отношении него завели уголовное дело.
Как полагает следствие, с 2021 по 2023 год мужчина вносил в налоговые декларации заведомо ложные сведения о взаимоотношениях с 26 контрагентами. Таким образом он уклонился от уплаты НДС на сумму свыше 299 миллионов рублей.
На этом подозреваемый не остановился и решил легализовать средства. Для этого он перевел свыше 125 миллионов рублей на счета родителей, а после обналичил их. Далее он застраховал жизнь сожительницы на 100,5 миллиона рублей, купил шесть автомобилей за 25 миллионов рублей, оформив на женщину право собственности.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются, сообщает СУ СКР по Татарстану.