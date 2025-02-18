Женщина в розовом халате преследовала серийного велосипедного вора в Пинске

Так, в милицию обратилась 41-летняя пинчанка, которая рассказала, что преследовала велосипедного вора. Выяснилось, что велосипед неизвестный увел со двора в частном секторе, считая, что дома никого нет. Увидев, как у нее воруют велосипед за 1500 белорусских рублей, пинчанка в домашней одежде выбежала во двор и преследовала злоумышленника, пока тот не бросил велосипед посреди улиц и не сбежал.