Член ОП РФ Гаспарян напомнил о возможности кражи данных через VPN-сервисы

Один из главных аргументов в пользу VPN — возможность доступа к иностранным платформам и сервисам. Но давайте задумаемся: так ли они незаменимы? В России есть свои альтернативы — не менее функциональные, наполненные контентом, интегрированные в локальные экосистемы и доступные без ограничений и потерь в скорости. Музыка, кино, соцсети, облачные хранилища, мессенджеры — практически для каждой потребности есть отечественные аналоги, которые не требуют обходных маневров и не ставят под угрозу ваши данные. Вместо поиска небезопасных способов доступа к зарубежным платформам, которые могут в любой момент усложнить жизнь пользователям из России, логичнее выбрать наши сервисы, которые работают стабильно, безопасно и полностью адаптированы под местные условия.