В больницы Крыма закупят новое оборудование и отремонтируют старое

«В Крымском республиканском онкологическом клиническом диспансере имени В. М. Ефетова, так же как в Симферопольской клинической больнице скорой медицинской помощи № 6, Республиканской клинической больнице им. Н. А. Семашко и в других медучреждениях, постараемся в ближайшее время закрыть вопрос ремонта медоборудования или закупки нового, в том числе переносного диагностического оборудования, КТ-планировщика, рентген-аппаратов, а также замены лифтов», — написал Аксенов.
По его словам, на эти цели направят средства, полученные в результате перевыполнения доходной части бюджета Крыма в первом полугодии 2025 года.
Кроме того, руководству онкодиспансера и Ялтинского многопрофильного медицинского центра ФМБА России поручено повысить качество взаимодействия.
«Никакие бюрократические преграды не должны мешать крымчанам получать своевременное, качественное лечение и диагностику», — подчеркнул глава Крыма.
Ранее Сергей Аксенов поручил Министерству здравоохранения РК решить проблему с очередями к врачам как внутри поликлиник, так и между разными медучреждениями. По его словам, от граждан поступает много жалоб в частности на слишком долгое ожидание записи на компьютерную томографию и МРТ-обследование.