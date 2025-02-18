В больницы Крыма закупят новое оборудование и отремонтируют старое

«В Крымском республиканском онкологическом клиническом диспансере имени В. М. Ефетова, так же как в Симферопольской клинической больнице скорой медицинской помощи № 6, Республиканской клинической больнице им. Н. А. Семашко и в других медучреждениях, постараемся в ближайшее время закрыть вопрос ремонта медоборудования или закупки нового, в том числе переносного диагностического оборудования, КТ-планировщика, рентген-аппаратов, а также замены лифтов», — написал Аксенов.