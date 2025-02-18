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В больницы Крыма закупят новое оборудование и отремонтируют старое

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев — РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов пообещал в ближайшее время решить вопрос ремонта медицинского оборудования, а также закупки нового в основные медучреждения республики. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

«В Крымском республиканском онкологическом клиническом диспансере имени В. М. Ефетова, так же как в Симферопольской клинической больнице скорой медицинской помощи № 6, Республиканской клинической больнице им. Н. А. Семашко и в других медучреждениях, постараемся в ближайшее время закрыть вопрос ремонта медоборудования или закупки нового, в том числе переносного диагностического оборудования, КТ-планировщика, рентген-аппаратов, а также замены лифтов», — написал Аксенов.

По его словам, на эти цели направят средства, полученные в результате перевыполнения доходной части бюджета Крыма в первом полугодии 2025 года.

Кроме того, руководству онкодиспансера и Ялтинского многопрофильного медицинского центра ФМБА России поручено повысить качество взаимодействия.

«Никакие бюрократические преграды не должны мешать крымчанам получать своевременное, качественное лечение и диагностику», — подчеркнул глава Крыма.

Ранее Сергей Аксенов поручил Министерству здравоохранения РК решить проблему с очередями к врачам как внутри поликлиник, так и между разными медучреждениями. По его словам, от граждан поступает много жалоб в частности на слишком долгое ожидание записи на компьютерную томографию и МРТ-обследование.

медицина