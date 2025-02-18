В Омске пытаются найти подрядчика для возведения школы за 1,3 млрд рублей

В Омской области продолжают поиск подрядчика для возведения новой школы в Одесском районе. Аукцион стартовал 17 февраля 2025 года. Ранее он уже проводился, но был отменен из-за изменений в перечне используемых в проекте материалов и технологий.
О необходимости строительства образовательного учреждения говорил губернатор в апреле 2024 года. Тогда уже была разработана проектно-сметная документация.
«Приступили к проектированию общеобразовательной школы на 550 мест в райцентре Одесского района. Школа в Одесском очень нужна, об этом говорили и жители на встрече во время рабочей поездки», — написал тогда Виталий Хоценко в Telegram-канале.
Новую школу должны построить к февралю 2027 года. Начальная стоимость контракта — 1 млрд 309,5 млн рублей. Итоги торгов объявят 28 февраля.
Ранее мы рассказывали, что омичи в январе 2025 года регистрировали сделки по ипотеке в два раза реже.