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В Омске пытаются найти подрядчика для возведения школы за 1,3 млрд рублей

Речь идет о строительстве школы в Одесском районе.

Источник: Комсомольская правда

В Омской области продолжают поиск подрядчика для возведения новой школы в Одесском районе. Аукцион стартовал 17 февраля 2025 года. Ранее он уже проводился, но был отменен из-за изменений в перечне используемых в проекте материалов и технологий.

О необходимости строительства образовательного учреждения говорил губернатор в апреле 2024 года. Тогда уже была разработана проектно-сметная документация.

«Приступили к проектированию общеобразовательной школы на 550 мест в райцентре Одесского района. Школа в Одесском очень нужна, об этом говорили и жители на встрече во время рабочей поездки», — написал тогда Виталий Хоценко в Telegram-канале.

Новую школу должны построить к февралю 2027 года. Начальная стоимость контракта — 1 млрд 309,5 млн рублей. Итоги торгов объявят 28 февраля.

Ранее мы рассказывали, что омичи в январе 2025 года регистрировали сделки по ипотеке в два раза реже.