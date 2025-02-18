В России открыли предзаказ на планшет MatePad Pro 13,2?

Камеры в планшетах всегда были не очень актуальны, но в этом устройстве, нам кажется, ее стоит похвалить. HUAWEI MatePad Pro 13,2" предлагает достаточно большой и необычный для планшета модуль основной камеры, состоящий из двух модулей. У главного −50 Мп матрица со светосильным объективом, а у фронтальной камеры — разрешение 16 Мп. Фотографии получаются отличного качества, особенно при хорошем освещении, а уж для общения по видеосвязи этого, конечно, более чем достаточно.