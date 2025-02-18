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Ростовская область вошла в топ-10 регионов России с высоким качеством жизни

В Ростовской области за год улучшилось качество жизни.

Источник: Комсомольская правда

Ростовская область вошла в топ-10 регионов с самым высоким качеством жизни в России по итогам 2024 года. Составленный аналитиками список опубликован на сайте РИА Новости.

Донской регион получил 68,296 баллов и поднялся с девятой на седьмую строку рейтинга, расположившись между Ленинградской и Калининградской областями.

Добавим, в первой тройке списка оказались Москва (84,085 баллов), Санкт-Петербург (83,388 баллов) и Московская область (81,220 балла). Замыкает таблицу Республика Тыва (30,123 балла).