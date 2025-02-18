Литовская таможня усилит контроль за грузовиками, следующими из России и Беларуси

Отмечается, что ужесточение контроля связано с возобновившейся тенденцией к незаконному сливу топлива водителями грузовиков из третьих стран во время транзита через Литву.
Теперь на пограничных пунктах будет производиться измерение уровня топлива в топливных баках въезжающих и выезжающих грузовиков. Также будет усилено патрулирование в районах, где возможен незаконный сброс топлива. При необходимости меры контроля будут расширены.
Литовская таможня напомнила, что за незаконный сброс топлива предусмотрены штрафы, конфискация топлива, а по решению суда могут быть конфискованы и сами грузовики.