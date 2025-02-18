Последние новости к вечеру 18 февраля 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 18 февраля 2025 года.
Ушаков раскрыл итоги переговоров России и США в Эр-Рияде
Делегации провели «серьезный разговор» по всем важным темам, включая Украину. Стороны договорились о будущих контактах переговорщиков. Встреча президентов маловероятна в ближайшее время, заявил Ушаков.
Лавров и Рубио назначат группы по урегулированию на Украине
Россия и США назначат переговорные команды для работы над урегулированием конфликта на Украине. В Госдепе подчеркнули, что одного разговора Путина и Трампа недостаточно для разрешения ситуации.
Россия и США договорились восстановить штат посольств
Госсекретарь США Марко Рубио заявил о необходимости активной работы диппредставительств. Россия и США договорились вернуть посольства в Москве и Вашингтоне к прежней численности для продолжения контактов.
Госдума продлила программу маткапитала до конца 2030 года
Государственная дума РФ приняла закон о продлении материнского капитала до 31 декабря 2030 года. По словам Володина, еще около 5 млн семей смогут получить поддержку. Он назвал поддержку семей с детьми, будущих родителей приоритетом в работе депутатов.
«Транснефть» допустила падение прокачки нефти из-за удара дрона
Устранение повреждений на нефтеперекачивающей станции «Кропоткинская» КТК займет до двух месяцев. Ожидается снижение объемов прокачки нефти из Казахстана на 30%.