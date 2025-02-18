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Последние новости к вечеру 18 февраля 2025 года

Обзор последних новостей к вечеру 18 февраля 2025 года. Делимся информацией о событиях, произошедших в России и мире за день. Главные моменты 18 февраля — в проекте Новости Mail.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 18 февраля 2025 года.

Ушаков раскрыл итоги переговоров России и США в Эр-Рияде

Источник: ТАСС

Делегации провели «серьезный разговор» по всем важным темам, включая Украину. Стороны договорились о будущих контактах переговорщиков. Встреча президентов маловероятна в ближайшее время, заявил Ушаков.

Лавров и Рубио назначат группы по урегулированию на Украине

Источник: ТАСС

Россия и США назначат переговорные команды для работы над урегулированием конфликта на Украине. В Госдепе подчеркнули, что одного разговора Путина и Трампа недостаточно для разрешения ситуации.

Россия и США договорились восстановить штат посольств

Источник: SHAWN THEW/EPA/TASS

Госсекретарь США Марко Рубио заявил о необходимости активной работы диппредставительств. Россия и США договорились вернуть посольства в Москве и Вашингтоне к прежней численности для продолжения контактов.

Госдума продлила программу маткапитала до конца 2030 года

Источник: РИА "Новости"

Государственная дума РФ приняла закон о продлении материнского капитала до 31 декабря 2030 года. По словам Володина, еще около 5 млн семей смогут получить поддержку. Он назвал поддержку семей с детьми, будущих родителей приоритетом в работе депутатов.

«Транснефть» допустила падение прокачки нефти из-за удара дрона

Источник: РИА "Новости"

Устранение повреждений на нефтеперекачивающей станции «Кропоткинская» КТК займет до двух месяцев. Ожидается снижение объемов прокачки нефти из Казахстана на 30%.