В СКФУ разработали способ восполнения в организме дефицита селена

«Ученые СКФУ синтезировали наночастицы селена, которыми можно обогащать кисломолочные продукты, так как это наиболее массовый сегмент рынка. Это позволит решить проблему дефицита селена, которым страдает каждый восьмой житель Земли. На одном из молочных комбинатов региона уже сделана пробная выработка молочнокислых продуктов с селеном. В дальнейшем ученые планируют разработать аналогичную добавку для питания животных, а также сертифицировать разработку для запуска ее в производство», — говорится в сообщении.