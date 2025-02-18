В СКФУ разработали способ восполнения в организме дефицита селена

СТАВРОПОЛЬЕ, 18 февраля. /ТАСС/. Ученые Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) разработали способ обогащения селеном кисломолочных продуктов для восполнения его дефицита в организме человека и укрепления иммунной системы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы вуза.
«Ученые СКФУ синтезировали наночастицы селена, которыми можно обогащать кисломолочные продукты, так как это наиболее массовый сегмент рынка. Это позволит решить проблему дефицита селена, которым страдает каждый восьмой житель Земли. На одном из молочных комбинатов региона уже сделана пробная выработка молочнокислых продуктов с селеном. В дальнейшем ученые планируют разработать аналогичную добавку для питания животных, а также сертифицировать разработку для запуска ее в производство», — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, исследование, в котором также принимал участие ученый из Университета сельскохозяйственных наук и природных ресурсов из Ирана, выполнено на средства гранта Российского научного фонда.
«Полученный кисломолочный продукт, обладающий дополнительными полезными свойствами, потенциально может стать решением проблемы колоссального дефицита селена», — передает пресс-служба слова директора института перспективной инженерии СКФУ, кандидата технических наук Андрея Блинова.
В вузе также отметили, что дефицит селена в организме может вызывать проблемы со здоровьем: нарушение иммунной функции, сердечно-сосудистые эффекты, проблемы с репродуктивной функцией у мужчин и фертильностью у женщин, дисфункцию щитовидной железы, неврологические симптомы и аномалии опорно-двигательного аппарата.