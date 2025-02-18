10 тысяч животных и птиц выпустили в естественную среду в Ростовской области

Более 10 тысяч животных и птиц выпустили в естественную среду обитания в Ростовской области в 2024 году. Об этом сообщил министр природных ресурсов и экологии Дона Михаил Фишкин.
— В течение прошлого года в естественную среду обитания на территории охотничьих угодий региона было выпущено более 10 тысяч животных и птиц. Рост численности по всем видам копытных к предыдущему году в среднем составил 5,7%, — рассказал Михаил Фишкин.
Природные уголки региона пополнили 19 особей европейской лани, 21 пятнистый олень, 73 благородных оленя, 7148 уток-крякв и 2770 фазанов.
Сейчас работа по увеличению биоразнообразия продолжается. Например, на днях в Азовском районе новый дом в естественной среде обитания обрели 150 фазанов.
Ранее сообщалось, что за 10 лет численность копытных на территориях донских охотугодий увеличилась на 79%.