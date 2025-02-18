В казанском метро подорожает проезд

Поездка в казанском метро станет дороже. Соответствующее решение было утверждено постановлением Кабмина РТ за подписью премьер-министра Алексея Песошина. Согласно новым тарифам, стоимость проезда составит 43 рубля — как при наличном расчете, так и при оплате банковской картой или через приложение.
Стоимость услуги для владельцев транспортных карт, приобретенных на 100 и более поездок, составит 33 рубля. Провоз крупногабаритного багажа, превышающего установленные нормы, тоже обойдется в 43 рубля. На данный момент поездка в метро стоит 42 рубля при оплате наличными и 38 рублей — при использовании банковской или транспортной карты.
Напомним, стоимость проезда в троллейбусах и трамваях повысилась с 1 января 2025 года. В обозримом будущем изменения коснутся и подземного электротранспорта. Повышение тарифов связано с необходимостью покрыть растущие затраты на содержание и модернизацию метрополитена. Это позволит поддерживать высокий уровень безопасности и комфорта для пассажиров.
Ранее в МУП «Метроэлектротранс» сообщили о том, что казанский метрополитен признали одним из наиболее безопасных в стране.