В казанском метро подорожает проезд

Стоимость услуги для владельцев транспортных карт, приобретенных на 100 и более поездок, составит 33 рубля. Провоз крупногабаритного багажа, превышающего установленные нормы, тоже обойдется в 43 рубля. На данный момент поездка в метро стоит 42 рубля при оплате наличными и 38 рублей — при использовании банковской или транспортной карты.