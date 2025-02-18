Какая погода будет в Казахстане 19 февраля

Температурный фон останется стабильным, резких изменений не прогнозируется.
В Абайской области по данным синоптиков на юге прогнозируется небольшой снег. На севере, востоке, юге области туман. Ветер восточный, юго-восточный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 15−20, на севере, востоке области 24, днем 5−10 мороза, на юге области 0 градусов.
В Акмолинской области на западе и севере ожидается снег, низовая метель, на юге, востоке области небольшой снег. Ночью и утром на западе, севере области туман. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 10−15, на юго-востоке области 18, днем 4−9 мороза.
В Актюбинской области на юго-западе, северо-востоке и в центре пройдет снег. Ночью и утром на севере области туман. Ветер северный, северо-восточный 7−12 м/с. Температура воздуха ночью 18−23, на юге области 8−13 мороза, днем 10−15, на юге области 1−6 мороза.
В Алматинской области будет без осадков. На юге, в горных районах области временами туман, на дорогах гололедица. Ветер восточный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 3−8, на севере, в горных районах области 13−18 мороза, днем 1−6 тепла, на севере, в горных районах области 3−8 мороза.
В Атырауской области на юге и востоке ожидается снег, низовая метель. Ветер северный, северо-восточный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 7−12, на востоке области 16, днем 2−7, на востоке области 10 мороза.
В Восточно-Казахстанской области на юге обещают небольшой снег. На севере, востоке, юге области туман. Ветер восточный, юго-восточный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 17−22, на севере, востоке области 26, на юге области 13 мороза, днем 3−8, на севере, востоке области 13 мороза.
В Жамбылской области днем на западе и в горных районах прогнозируют небольшие осадки (дождь, снег). На севере, юге, в горных районах области туман. Ветер северо-восточный 9−14, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15−20, ночью порывы 25 м/с. Температура воздуха ночью 0−5, на севере, в горных районах области 8 мороза, днем 5−10 тепла, на севере, в горных районах области 0 градусов.
В Жетысуской области осадков не ожидается. Ночью и утром на востоке, в центре, горных районах области временами туман. Ветер северо-восточный 9−14, в районе Алакольских озер порывы 17−22 м/с. Температура воздуха ночью 11−16, на юге области 6, в центре, горных районах области 20 мороза, днем 2 мороза-3 тепла, на юге области 6 тепла, на востоке, в горных районах области 8 мороза.
В Западно-Казахстанской области днем на востоке обещают небольшой снег. На севере области туман. Ветер северо-восточный 7−12 м/с. Температура воздуха ночью 17−22, на юге области 14, днем 5−10, на юге области 2 мороза.
В Карагандинской области на юге возможен небольшой снег. Днем на дорогах гололедица. На западе, севере, востоке области временами туман. Ветер южный, юго-восточный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 12−17, на юге области 9, на востоке области 20−25 мороза, днем 1−6, на востоке области 11 мороза.
В Костанайской области на юге и востоке ожидается снег, низовая метель. На севере, западе области туман. Ветер северный, северо-восточный 9−14, утром и днем на юге, востоке области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 17−22, на севере области 27, на юге области 10 мороза, днем 10−15, на юге области 5 мороза.
В Кызылординской области утром и днем на востоке обещают небольшие осадки (дождь, снег), гололед. На севере, в центре области туман. Ветер северный, северо-западный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 0−5, на севере области 8 мороза, днем 0−5, на востоке области 8 тепла.
В Мангистауской области на западе, севере и в центре прогнозируют осадки (дождь, снег), гололед. На северо-востоке, в центре области туман. Ветер северо-восточный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 0−5, на севере области 8 мороза, днем 0−5 тепла, на севере области 3 мороза.
В Павлодарской области будет без осадков. Ночью и утром на юге, востоке, в центре области туман. Ветер юго-восточный 5−10 м/с. Температура воздуха ночью 16−21, днем 8−13, на юге области 5 мороза.
В Северо-Казахстанской области на севере, юге и востоке ожидается снег, метель. На западе, юге области туман. Ветер северный, северо-восточный 9−14, на юге, востоке области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 16−21, на юге области 11, днем 10−15, на юге области 5 мороза.
В Туркестанской области утром и днем на западе, юге, в горных и предгорных районах пройдет дождь, туман. Ветер юго-западный 8−13, на горных перевалах области 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 0−5 тепла, на севере области 3 мороза, днем 9−14, на севере области 5 тепла.
В Улытауской области осадков не ожидается. Днем на дорогах гололедица. Ночью и утром на севере, западе области туман. Ветер восточный, юго-восточный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 7−12, на востоке области 19, днем 0−5, на востоке области 8 мороза.
Погода в мегаполисах
Астана: переменная облачность, небольшой снег. Ветер юго-восточный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью 12−14, днем 4−6 мороза.
Алматы: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман, на дорогах гололедица. Ветер 0−5 м/с. Температура воздуха ночью 4−6 мороза, днем 4−6 тепла.
Шымкент: переменная облачность, утром и днем дождь. Ветер юго-западный 5−10 м/с. Температура воздуха ночью 0−2, днем 11−13 тепла.