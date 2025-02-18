Какая погода будет в Казахстане 19 февраля

В Жамбылской области днем на западе и в горных районах прогнозируют небольшие осадки (дождь, снег). На севере, юге, в горных районах области туман. Ветер северо-восточный 9−14, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15−20, ночью порывы 25 м/с. Температура воздуха ночью 0−5, на севере, в горных районах области 8 мороза, днем 5−10 тепла, на севере, в горных районах области 0 градусов.