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Трое жителей Башкирии незаконно убили восемь кабанов

Охотничьим ресурсам причинен ущерб в размере 1,5 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Бижбулякском районе Башкирии осудили троих мужчин, которых обвиняли в незаконной охоте. Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, в январе прошлого года охотники на территории заказника застрелили восемь диких кабанов.

С поличным мужчин недалеко от села Усак-Кичу поймали полицейские. Сотрудники в это время патрулировали местность.

— В результате их противоправных действий охотничьим ресурсам причинен ущерб в размере 1,5 млн рублей, из которых возмещено в добровольном порядке только 240 тысяч рублей, — добавили в прокуратуре.

Ведомство направило иск в суд, чтобы взыскать с мужчин всю сумму.

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