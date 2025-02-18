Трое жителей Башкирии незаконно убили восемь кабанов

В Бижбулякском районе Башкирии осудили троих мужчин, которых обвиняли в незаконной охоте. Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, в январе прошлого года охотники на территории заказника застрелили восемь диких кабанов.
С поличным мужчин недалеко от села Усак-Кичу поймали полицейские. Сотрудники в это время патрулировали местность.
— В результате их противоправных действий охотничьим ресурсам причинен ущерб в размере 1,5 млн рублей, из которых возмещено в добровольном порядке только 240 тысяч рублей, — добавили в прокуратуре.
Ведомство направило иск в суд, чтобы взыскать с мужчин всю сумму.
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