Запрет неустойки, проверка кредитоспособности и арендная плата только в рублях. Лукашенко подписал закон о кредитах и микрозаймах

Президентом Беларуси Александром Лукашенко подписан закон о потребительском кредите и потребительском микрозайме, сообщила пресс-служба президента.
Отмечается, что документом комплексно совершенствуется правовое регулирования отношений в области кредитования и микрофинансирования физлиц. Также закон направлен на повышение уровня защиты прав потребителей финансовых услуг. В частности, предусмотрено предоставление физлицам более развернутой информации об условиях кредита или микрозайма, становится обязательным проведение оценки кредитоспособности человека.
Еще документ установил существенные условия договоров потребительского кредита (микрозайма). Например, ограничивается размера процентов по договору микрозайма. И вводится запрет взимать неустойку за досрочный возврат потребительского кредита и дополнительных платежей за пользование кредитом. Еще сейчас в Беларуси кредитополучатели, которые находятся в трудной жизненной ситуации, смогут получать отсрочку по платежам.
Кроме того, закон о кредитах предусмотрел возможность участия третьих лиц при осуществлении кредитования или микрофинансирования от имени кредитодателя без вознаграждения, взимаемого с гражданина.
Также новацией документа стала норма о внесении изменений в Гражданский кодекс, касаемо определения в договоре аренды (кроме договора лизинга) размера арендной платы исключительно в белорусских рублях.
Как отмечается, данные нововведения позволят сформировать более прозрачное и понятное законодательства, послужат обеспечению дополнительных гарантий белорусам.
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