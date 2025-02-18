Запрет неустойки, проверка кредитоспособности и арендная плата только в рублях. Лукашенко подписал закон о кредитах и микрозаймах

Еще документ установил существенные условия договоров потребительского кредита (микрозайма). Например, ограничивается размера процентов по договору микрозайма. И вводится запрет взимать неустойку за досрочный возврат потребительского кредита и дополнительных платежей за пользование кредитом. Еще сейчас в Беларуси кредитополучатели, которые находятся в трудной жизненной ситуации, смогут получать отсрочку по платежам.