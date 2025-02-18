Два игрока омского «Авангарда» признаны лучшими в КХЛ

Сразу два хоккеиста омского «Авангарда» стали лучшими игроками КХЛ. Дамир Шарипзянов признан лучшим защитником, а Константин Окулов — лучшим нападающим недели.
Оба игрока показали высокие показатели полезности. Капитан «Авангарда» Шарипзянов получил пять баллов, отметившись набранными очками в трех последних играх. Также капитан провел 4 силовых приема, заблокировал шесть бросков.
Константин Окулов показал результат +7. Он выполнил силовой прием, провел три отбора шайбы и заблокировал бросок противника. Также на счету защитника два результативных перехвата шайбы.
Что касается рулевого «Авангарда», то Ги Буше занял второе место в рейтинге лучших тренеров лиги.
Ранее мы писали, что омская «G-Drive Арена» стала лучшей в КХЛ по мнению игроков и тренеров.