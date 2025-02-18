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Два игрока омского «Авангарда» признаны лучшими в КХЛ

В КХЛ подвели итоги по результативности игроков за прошлую неделю.
Источник: Комсомольская правда

Сразу два хоккеиста омского «Авангарда» стали лучшими игроками КХЛ. Дамир Шарипзянов признан лучшим защитником, а Константин Окулов — лучшим нападающим недели.

Оба игрока показали высокие показатели полезности. Капитан «Авангарда» Шарипзянов получил пять баллов, отметившись набранными очками в трех последних играх. Также капитан провел 4 силовых приема, заблокировал шесть бросков.

Константин Окулов показал результат +7. Он выполнил силовой прием, провел три отбора шайбы и заблокировал бросок противника. Также на счету защитника два результативных перехвата шайбы.

Что касается рулевого «Авангарда», то Ги Буше занял второе место в рейтинге лучших тренеров лиги.

Ранее мы писали, что омская «G-Drive Арена» стала лучшей в КХЛ по мнению игроков и тренеров.