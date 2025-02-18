МЧС предупредило о лавинной опасности в горах Кубани и Адыгеи

По данным Специализированного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Черного и Азовского морей, в горах Сочи 18 февраля ожидается сильный снег. В предгорьях и низких горах ведомство прогнозирует мокрый снег с налипанием на проводах и деревьях. На высоте более 500 метров над уровнем моря сохраняется угроза схода лавин.