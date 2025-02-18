Сенатор Шейкин оценил перспективы возобновления работы YouTube в России

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Снятие санкций может создать предпосылки для возврата Google и возобновления работы YouTube в России, но без оплаты штрафов компания вряд ли сможет полноценно вернуться на рынок. Об этом ТАСС заявил зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин.
«Снятие санкций может создать предпосылки для возврата Google в Россию, но вероятность этого зависит от нескольких факторов. Если политическая и экономическая обстановка стабилизируются, Google может рассмотреть возможность обновления оборудования и устранения технических проблем с YouTube, чтобы восстановить качество сервиса для российских пользователей», — сказал парламентарий, добавив, что технически это возможно, если Google примет решение о возобновлении обслуживания своего оборудования в России.
Он напомнил, что Google имеет задолженность по штрафам, наложенным российскими судами, «этот вопрос, безусловно, будет требовать юридического разрешения». «Без урегулирования юридических обязательств Google вряд ли сможет полноценно вернуться на рынок, так как суммы наложенных штрафов астрономические», — подчеркнул Шейкин.
По его словам, возвращение компании в страну не является автоматическим процессом, оно будет зависеть от желания Google и от выполнения требований российского законодательства и обязательств компании перед российскими регуляторами.
Говоря о возобновлении работы YouTube в России, Шейкин отметил, что пока ему «не известно о каких-либо признаках того, что компания планирует вернуться». При этом он обратил внимание на то, что в России активно развиваются альтернативные видеоплатформы, рынок постепенно адаптируется к новым условиям.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио, отвечая на вопросы журналистов после переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Эр-Рияде, заявил, что страны Запада должны будут отменить свои антироссийские санкции в случае урегулирования украинского конфликта.
О замедлении YouTube.
«Ростелеком» ранее сообщил об обнаружении технических проблем в работе оборудования, принадлежащего Google и используемого на сетевой инфраструктуре оператора, а также при обмене трафиком между операторами связи, что могло повлиять на работу YouTube в стране. В пресс-службе «Ростелекома» сообщали, что ответственность за технические проблемы несет Google (владелец видеохостинга YouTube), который с 2022 года не занимается расширением и обновлением в РФ оборудования, обеспечивающего работу системы Google Global Cache (система GGC, предназначена для кэширования и ускорения загрузки данных).
В марте 2022 года YouTube отключил для россиян возможность оформления подписки Premium. После начала СВО YouTube приостановил монетизацию для авторов контента из РФ, Google также отключил контекстную рекламу для жителей России в поисковике и видеохостинге.