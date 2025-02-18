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Недельный прирост зараженных ковидом в Башкирии упал ниже 200

Полсотни жителей Башкирии оказались на больничной койке.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии коронавирусом заразились почти две сотни человек. С 10 по 16 февраля в республике ковид диагностировали 199 пациентам.

За указанный период с медицинского учета по выздоровлению сняты 204 жителя Башкирии. В то же время 49 человек попали на больничную койку. Им оказывается вся необходимая помощь в условиях стационара.

За минувшую неделю смертей, вызванных осложнениями из-за коронавируса, зарегистрировано не было.

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