Недельный прирост зараженных ковидом в Башкирии упал ниже 200

В Башкирии коронавирусом заразились почти две сотни человек. С 10 по 16 февраля в республике ковид диагностировали 199 пациентам.
За указанный период с медицинского учета по выздоровлению сняты 204 жителя Башкирии. В то же время 49 человек попали на больничную койку. Им оказывается вся необходимая помощь в условиях стационара.
За минувшую неделю смертей, вызванных осложнениями из-за коронавируса, зарегистрировано не было.
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