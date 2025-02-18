На Дону проведут анализ выданных документов на капитальное строительство

По словам врио главы области, строительство жилых домов должно синхронизироваться с созданием транспортной сети и социальной инфраструктуры. Так, жители новых жилых комплексов часто жалуются на нехватку транспорта и неудобное расположение школ, детских садов и больниц. Сегодня главный принцип градостроительства Ростовской области — это комплексное развитие территорий.