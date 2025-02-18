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На Дону проведут анализ выданных документов на капитальное строительство

Врио губернатора Ростовской области поручил проверить все документы на строительство.

Источник: Комсомольская правда

Врио губернатора Ростовской области поручил проверить все выданные ранее документы на капитальное строительство. Об этом Юрий Слюсарь сообщил на своей странице в социальной сети 18 февраля.

По словам врио главы области, строительство жилых домов должно синхронизироваться с созданием транспортной сети и социальной инфраструктуры. Так, жители новых жилых комплексов часто жалуются на нехватку транспорта и неудобное расположение школ, детских садов и больниц. Сегодня главный принцип градостроительства Ростовской области — это комплексное развитие территорий.

— Поставил задачу минимущества вместе с минстроем привести в порядок всю необходимую документацию до 1 июня и провести анализ ранее выданных документов. В это время разрешения на новую стройку выдаваться не будут, — отметил Юрий Слюсарь.