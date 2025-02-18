РЖД лишат пассажиров баллов за распитие алкоголя и хулиганство во время поездки

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. «Российские железные дороги» (РЖД) обновили правила программы лояльности «РЖД Бонус», согласно которым теперь лишают пассажиров баллов за правонарушения во время поездки на поезде. Об этом говорится в сообщении холдинга в официальном Telegram-канале.
«Теперь за распитие спиртных напитков, хулиганство или другие правонарушения в пути следования поезда пассажиры лишатся накопленных баллов. Они будут списаны в полном объеме с персонального счета участника программы лояльности», — сказано в сообщении.
В РЖД отметили, что с начала 2025 года за различные нарушения своих баллов лишились уже более 100 человек.