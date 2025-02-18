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РЖД лишат пассажиров баллов за распитие алкоголя и хулиганство во время поездки

С начала 2025 года за различные нарушения своих баллов лишились уже более 100 человек.

Источник: www_aif_ru

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. «Российские железные дороги» (РЖД) обновили правила программы лояльности «РЖД Бонус», согласно которым теперь лишают пассажиров баллов за правонарушения во время поездки на поезде. Об этом говорится в сообщении холдинга в официальном Telegram-канале.

«Теперь за распитие спиртных напитков, хулиганство или другие правонарушения в пути следования поезда пассажиры лишатся накопленных баллов. Они будут списаны в полном объеме с персонального счета участника программы лояльности», — сказано в сообщении.

В РЖД отметили, что с начала 2025 года за различные нарушения своих баллов лишились уже более 100 человек.

РЖД