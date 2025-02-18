В России хотят создать рабочую группу для проверки качества частного образования

Негосударственный сектор часто обвиняют в коммерциализации образования. Но настоящая проблема не в платности, а в наличии игроков, которые видят в вузах лишь источник дохода, игнорируя качество. Я уверен, что исправить это можем только мы сами, взяв на себя ответственность за репутацию всего сектора.