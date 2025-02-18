В России хотят создать рабочую группу для проверки качества частного образования

«К сожалению, не всегда участники (рынка частного образования — прим. ред.) поддерживают высокие стандарты качества. Меньше половины имеют лицензию. Аккредитацию получили не более 45% организаций», — сказала председатель Ассоциации негосударственного образования Любовь Духанина, пояснив, что для контроля качества частного образования необходимо создать рабочую группу из специалистов Рособрнадзора, Минобрнауки, Минпросвещения.
К тому же, на пленарном заседании Форума председатель правления Ассоциации негосударственного образования, ректор Университета «Синергия» Артём Васильев поделился методами снижения недобросовестной конкуренции среди вузов страны. Он призвал частные вузы вступить в Ассоциацию, после чего в организациях планируется ввести этические стандарты и независимый аудит качества каждые два года. Основываясь на данных Рособрнадзора и отзывах работодателей, Ассоциация будет составлять рейтинги вузов.
Негосударственный сектор часто обвиняют в коммерциализации образования. Но настоящая проблема не в платности, а в наличии игроков, которые видят в вузах лишь источник дохода, игнорируя качество. Я уверен, что исправить это можем только мы сами, взяв на себя ответственность за репутацию всего сектора.
Васильев отметил, что добросовестные частные учебные заведения не уступают государственным в качестве образования, а порой даже превосходят их. Он привел примеры успешных школ и вузов, подчеркнув, что объединение усилий в ассоциацию поможет доказать важность негосударственного образования как необходимого элемента образовательной системы. Частные вузы действуют как стартапы, быстро внедряя инновации, повышая доступность образования для удалённых регионов и людей с ОВЗ, а также адаптируя программы под потребности рынка труда благодаря тесному сотрудничеству с работодателями.
Ассоциация негосударственного образования проводит II Форум негосударственного образования при поддержке Корпорации «Синергия» в Москве