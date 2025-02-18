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В России хотят создать рабочую группу для проверки качества частного образования

Участники II Форума негосударственного образования, который проходит в Москве 18−19, предложили создать рабочую группу из специалистов Рособрнадзора, Минобрнауки, Минпросвещения. Ее основной деятельностью станут вопросы качества частного образования в стране, сообщили на Форуме.

Мадина Эбзеева
Автор Новости Mail
Источник: Форум негосударственного образования

«К сожалению, не всегда участники (рынка частного образования — прим. ред.) поддерживают высокие стандарты качества. Меньше половины имеют лицензию. Аккредитацию получили не более 45% организаций», — сказала председатель Ассоциации негосударственного образования Любовь Духанина, пояснив, что для контроля качества частного образования необходимо создать рабочую группу из специалистов Рособрнадзора, Минобрнауки, Минпросвещения.

К тому же, на пленарном заседании Форума председатель правления Ассоциации негосударственного образования, ректор Университета «Синергия» Артём Васильев поделился методами снижения недобросовестной конкуренции среди вузов страны. Он призвал частные вузы вступить в Ассоциацию, после чего в организациях планируется ввести этические стандарты и независимый аудит качества каждые два года. Основываясь на данных Рособрнадзора и отзывах работодателей, Ассоциация будет составлять рейтинги вузов.

Негосударственный сектор часто обвиняют в коммерциализации образования. Но настоящая проблема не в платности, а в наличии игроков, которые видят в вузах лишь источник дохода, игнорируя качество. Я уверен, что исправить это можем только мы сами, взяв на себя ответственность за репутацию всего сектора.

Артем Васильев
председатель правления Ассоциации негосударственного образования, ректор Университета «Синергия»

Васильев отметил, что добросовестные частные учебные заведения не уступают государственным в качестве образования, а порой даже превосходят их. Он привел примеры успешных школ и вузов, подчеркнув, что объединение усилий в ассоциацию поможет доказать важность негосударственного образования как необходимого элемента образовательной системы. Частные вузы действуют как стартапы, быстро внедряя инновации, повышая доступность образования для удалённых регионов и людей с ОВЗ, а также адаптируя программы под потребности рынка труда благодаря тесному сотрудничеству с работодателями.

Кроме того, они способствуют экспорту российского образования через программы двойного диплома и привлечение иностранных студентов.

Ассоциация негосударственного образования проводит II Форум негосударственного образования при поддержке Корпорации «Синергия» в Москве 18—19 февраля. Он направлен на развитие и использование потенциала частного сегмента отрасли для реализации приоритетных задач государства в сферах образования и воспитания.

образование