В Омской области прошли зрелищные соревнования по мотокроссу

В личном зачете чемпионата МФР по кросс-сноубайку места распределились следующим образом: 1 место у Дениса Бибко из Новосибирска, второе место у Артема Осьминина из Новокузнецка, а третье — у кемеровчанина Андрея Гончарова. По итогам 2 этапов в командных соревнованиях чемпионата России по кросс-сноубайку лидировала тарская команда «Застава Ермака», серебряным призером стала команда «Мотоспорт КуZБасс», бронзовым — СТК «Факел»-ЯНАО. Бронзовым призером прошедшего 2-го этапа стала команда из Тары «Шкуново racing team».