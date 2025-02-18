В Омской области прошли зрелищные соревнования по мотокроссу

На самом северном мотодроме Омской области в Таре прошел 2-й этап чемпионата России по мотокроссу и на снегоходах. Соревнования собрали лучших спортсменов со всей России. В Омскую область приехали участники из Кемерово, Новокузнецка, Нового Уренгоя, Новосибирска, Красноярска, Каменск-Уральского, Сургута.
В личном зачете чемпионата МФР по кросс-сноубайку места распределились следующим образом: 1 место у Дениса Бибко из Новосибирска, второе место у Артема Осьминина из Новокузнецка, а третье — у кемеровчанина Андрея Гончарова. По итогам 2 этапов в командных соревнованиях чемпионата России по кросс-сноубайку лидировала тарская команда «Застава Ермака», серебряным призером стала команда «Мотоспорт КуZБасс», бронзовым — СТК «Факел»-ЯНАО. Бронзовым призером прошедшего 2-го этапа стала команда из Тары «Шкуново racing team».
Фото: пресс-служба министерства спорта Омской области.
Подиум чемпионата России по кроссу в итоге получился таким: на высшую ступень поднялся Тимур Петрашин (Красноярск), вторым стал Андрей Прокопченко (Сургут), третьим — Яков Карпман (Новый Уренгой).
В командном зачете тройка лидеров выглядит так: больше очков у СТК «Факел», «серебро» завоевала команда СТК «Ямбург», «бронзу» — команда ЦТВС «Сивер».
Ранее мы сообщали, что два игрока омского «Авангарда» признаны лучшими в КХЛ.