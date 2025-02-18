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В Башкирии похоронили погибшего на СВО 24-летнего Олега Жуланова

Молодой человек погиб во время боевых действий.

Источник: Комсомольская правда

В Дуванском районе Башкирии в последний путь проводили 24-летнего Олега Жуланова, уроженца села Ярославка. Молодой человек погиб в зоне проведения спецоперации.

Известно, что рядовой окончил Дуванский многопрофильный колледж. Сельчанин выучился на тракториста-машиниста, а затем отправился в армию на службу. По словам близких, Олег был доброжелательным и позитивным человеком, который любил спорт и был готов прийти на помощь нуждающимся.

Слова соболезнования родным и близким бойца во время похорон выразили глава Администрации района Фаиль Мухамадеев, военный комиссар Рафис Фатихов, председатель общественной организации ветеранов боевых действий района Эльмир Шафиков.

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