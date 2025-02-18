В Башкирии похоронили погибшего на СВО 24-летнего Олега Жуланова

Известно, что рядовой окончил Дуванский многопрофильный колледж. Сельчанин выучился на тракториста-машиниста, а затем отправился в армию на службу. По словам близких, Олег был доброжелательным и позитивным человеком, который любил спорт и был готов прийти на помощь нуждающимся.