Каток в парке «Юность» в Калининграде закрыли на 50 суток

Отмечается, что ранее ООО «Стройинвестрегион-Калининград» разработало программу производственного контроля. Документ предусматривает в том числе проверку выбросов в окружающую среду при сгорании топлива — бензина АИ 92 во время работы ледозаливочной машины с организацией лабораторных исследований и испытаний с кратностью один раз в год. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что эта программа не исполняется. Кроме того, отсутствуют результаты лабораторных исследований за 2024 год.