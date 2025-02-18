Каток в парке «Юность» в Калининграде закрыли на 50 суток. Деятельность ледовой арены приостановил Ленинградский районный суд. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального управления Роспотребнадзора.
Сотрудники ведомства провели внеплановую выездную проверку ООО’Стройинвестрегион-Калининград’с отбором проб атмосферного воздуха закрытых помещений ледовой арены. «Согласно заключению эксперта ФБУЗ “Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области” по протоколам лабораторных испытаний в пробе воздуха, отобранной в центре катка, максимально разовая концентрация бензина превышает установленный гигиенический норматив», — говорится в сообщении.
Отмечается, что ранее ООО «Стройинвестрегион-Калининград» разработало программу производственного контроля. Документ предусматривает в том числе проверку выбросов в окружающую среду при сгорании топлива — бензина АИ 92 во время работы ледозаливочной машины с организацией лабораторных исследований и испытаний с кратностью один раз в год. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что эта программа не исполняется. Кроме того, отсутствуют результаты лабораторных исследований за 2024 год.
По указанным фактам сотрудники Роспотребнадзора составили протокол об административном правонарушении по статье 6.4 КоАП РФ, материалы дела передали в суд. «Ленинградский суд признал ООО “Стройинвестрегион-Калининград” виновным в совершении административного правонарушения по статье 6.4 КоАП РФ с назначением наказания в виде административного приостановления деятельности сроком на 50 суток», — говорится в сообщении.