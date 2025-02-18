Власти Литвы усилят контроль за фурами, идущими из Беларуси

Таможня Литвы предупредила об усилении контроль за фурами, которые следуют транзитом с территории Беларуси и России.
Литовские власти обращают внимание на учащение случаев, когда фуры, которые пересекают границу через пограничные пункты «Мядининкай» и «Шальчининкай» (белорусские «Каменный Лог» и «Бенякони» «, а также “Кибартай” (сопредельный с российским “Чернышевское”), выезжают с разрешенным количество топлива, а затем незаконно сливают его в Литве в “согласованных точках”.
Литовские власти отмечают, что фуры, которыми управляют водители из третьих стран, останавливаются и перемещаются по стране с непонятными целями и по нелогичным маршрутам. Таким образом, увеличивая свой транзитный путь в несколько раз, большегрузы направляются в нелегальные точки слива топлива.
При этом один тягач за такую поездку может сливать от 800 до 1000 литров дизеля, которое затем поступает на черной рынок. Из-за чего государство в следствие уклонения от уплаты импортных пошлин терпит ущерб в размере до 20 миллионов евро в год.
И таможня Литвы начнет проверять уровень топлива при пересечении границы Беларуси.
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