Праздничный артиллерийский салют запустят 23 февраля в Новосибирске

23 февраля в Новосибирске состоится традиционный праздничный артиллерийский салют, который пройдет при поддержке 41-й гвардейской армии. Запуск запланирован на 21:00, а основной местом станет Михайловская набережная, откуда зрители смогут наблюдать за фейерверком. Для обеспечения безопасности в городе на время мероприятия будут введены временные ограничения на движение транспорта.
С 8:00 до 22:00 закрыт проезд от площади Инженера Будагова до парковки у здания на улице Обская, 2, за исключением военной техники. Также с 20:00 по 22:00 будет ограничено движение на путепроводе около площади Инженера Будагова для всех, кроме общественного транспорта.
Жителям и водителям рекомендуется заранее продумать маршруты, чтобы избежать неудобств. Парковка в зоне проведения мероприятия будет запрещена с 8:00 до завершения программы.
Ранее Сиб.фм сообщал, что главу «Спецавтохозяйства» Александра Южакова задержали в Новосибирске.