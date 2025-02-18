Праздничный артиллерийский салют запустят 23 февраля в Новосибирске

С 8:00 до 22:00 закрыт проезд от площади Инженера Будагова до парковки у здания на улице Обская, 2, за исключением военной техники. Также с 20:00 по 22:00 будет ограничено движение на путепроводе около площади Инженера Будагова для всех, кроме общественного транспорта.