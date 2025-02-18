Впервые изучена трехмерная структура атмосферы гигантской экзопланеты

«Атмосфера этой планеты ведет себя совсем не так, как на Земле или других планетах. К примеру, в ее верхних слоях мы обнаружили поток, который покрывает половину планеты и вращает воздушные массы вдоль экватора. Ниже находится еще один набор ветров, который движет газ с горячей на холодную сторону этого мира. Даже самые мощные ураганы Солнечной системы меркнут по сравнению с этими вихрями», — пояснила научный сотрудник ESO Юлия Зейдель, чьи слова приводит пресс-служба обсерватории.