Впервые изучена трехмерная структура атмосферы гигантской экзопланеты

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Международный коллектив астрономов впервые получил сведения о трехмерной структуре атмосферы планеты за пределами Солнечной системы — «горячего юпитера» WASP-121b. Полученные исследователями данные указали на наличие сверхбыстрых железных и натриевых ветров в нижних и верхних слоях этого газового гиганта, сообщила пресс-служба Европейской южной обсерватории (ESO).
«Атмосфера этой планеты ведет себя совсем не так, как на Земле или других планетах. К примеру, в ее верхних слоях мы обнаружили поток, который покрывает половину планеты и вращает воздушные массы вдоль экватора. Ниже находится еще один набор ветров, который движет газ с горячей на холодную сторону этого мира. Даже самые мощные ураганы Солнечной системы меркнут по сравнению с этими вихрями», — пояснила научный сотрудник ESO Юлия Зейдель, чьи слова приводит пресс-служба обсерватории.
Зейдель и дургие исследователи пришли к такому выводу при наблюдениях за планетой WASP-121b — крупным газовым гигантом, сопоставимым по размерам и массе с Юпитером и расположенным в созвездии Кормы на расстоянии в 850 световых лет от Земли. Его гравитационные взаимодействия со звездой заставляют WASP-121b вращаться с такой скоростью, что одно из полушарий планеты всегда смотрит на светило, а другое — постоянно погружено в темноту.
В результате этого освещенная сторона WASP-121b раскалена до температуры в 2300—2500 градусов Цельсия, а другое полушарие на несколько сотен градусов холоднее. Подобные особенности устройства атмосферы этого мира делают его особенно интересным для наблюдений, так как высокая разница в температурах должна порождать сверхмощные и хорошо заметные атмосферные явления.
Экстремальные вихри на далекой экзопланете.
Исследователи впервые детально изучили их при помощи инструмента ESPRESSO, установленного на мощнейший наземный телескоп VLT, построенный в высокогорной чилийской обсерватории Параналь. Объединение мощностей четырех 8-метровых основных зеркал телескопа VLT позволило ученым уловить сигналы, порожденные тремя разными прослойками атмосферы WASP-121b, и изучить их структуру и химический состав.
Так, ученые обнаружили, что в средних прослойках атмосферы этого «горячего юпитера» присутствует сверхмощный поток ветра, который содержит в себе большое число атомов натрия и движется со скоростью в 13−27 км/с, что выше скорости вращения WASP-121b вокруг своей собственной оси. Под этой прослойкой находится еще один слой вихрей, которые движутся с горячей стороны планеты в сторону ее затененного полушария со скоростью в 6−10 км/с и содержат в себе большое количество испаренного железа.
Как отмечают астрономы, аналоги подобных сверхмощных и быстрых ветров отсутствуют не только на Земле, но и на всех остальных мирах Солнечной системы и ближайших к нам экзопланетах, а также их пока нельзя на 100% корректно воспроизвести при помощи существующих моделей атмосферы планет-гигантов. Это делает планету WASP-121b еще более интересной для дальнейших наблюдений, подытожили ученые.