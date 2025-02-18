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В Башкирии цирикулирует свиной грипп

Доля вирусов гриппа среди прочих респираторных инфекций составляет 59,9%

Источник: Комсомольская правда

Озвучена статистика заболеваемости респираторными заболеваниями в Башкирии. Как рассказали в Роспотребнадзоре республики, за минувшую неделю с симптомами ОРВИ и гриппам к врачам обратились более 26 тысяч человек.

— Больше половины среди зараженных — это дети до 14 лет. Рост заболеваемости за неделю составил 10,7%, — добавили в надзорном ведомстве.

Сейчас в Башкирии циркулируют вирусы гриппа типа А и В. Их доля среди респираторных заболеваний составляет 59,9%.

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