Бесплатный проезд в транспорте установлен для некоторых третьекурсников в Минске

Бесплатный проезд в транспорте будет предоставлен для некоторых третьекурсников в Минске, сообщает БелТА.
В частности, в Минске скорректировали решение о праве на бесплатный проезд для учащихся средних специальных учебных заведений. И, если раньше бесплатно ездить в транспорте моли только студенты первых и вторых курсов, то сейчас к ним добавили третьекурсников.
Решение предоставить и этой категории учащихся бесплатный проезд связано с тем, что многие третьекурсники средних специальных учебных заведений еще не достигли 18 лет.
Как объяснил председатель комитета экономики Мингорисполкома Александр Евсеев, бесплатный проезд будет предоставляться учащимся третьих курсов дневной формы, которые обучаются на основе общего базового образования в учреждениях среднего специального образования Минска или Минского района. Бесплатным проездом третьекурсники будут пользоваться с 1 сентября по 30 июня.
— Данная мера станет дополнительной поддержкой молодежи, осваивающей рабочие профессии, — отметил Евсеев.
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