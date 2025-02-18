День защитника Отечества в Воронеже отметят концертами

Впрочем, отметить праздник можно и 21 февраля: в 18.00 в городском дворце культуры пройдет концерт ансамбля песни и пляски «Донская застава» Пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям — также в рамках фестиваля «Защитники Отечества».