День защитника Отечества в Воронеже отметят концертами

Стала известна программа празднования Дня защитника Отечества.
23 февраля в 8 утра в воронежских храмах начнутся богослужения по погибшим воинам.
Днем в городском дворце культуры (ул.9 Января, 108) пройдут гала-концерты победителей XXXIII фестиваля солдатской и патриотической песни «Защитники Отечества», посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В 12.00 выступят лауреаты в категории «Юный патриот», а в 16.00 — победители других номинаций.
Впрочем, отметить праздник можно и 21 февраля: в 18.00 в городском дворце культуры пройдет концерт ансамбля песни и пляски «Донская застава» Пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям — также в рамках фестиваля «Защитники Отечества».