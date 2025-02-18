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День защитника Отечества в Воронеже отметят концертами

Мэрия объявила программу празднования.

Источник: Комсомольская правда

Стала известна программа празднования Дня защитника Отечества.

23 февраля в 8 утра в воронежских храмах начнутся богослужения по погибшим воинам.

Днем в городском дворце культуры (ул.9 Января, 108) пройдут гала-концерты победителей XXXIII фестиваля солдатской и патриотической песни «Защитники Отечества», посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В 12.00 выступят лауреаты в категории «Юный патриот», а в 16.00 — победители других номинаций.

Впрочем, отметить праздник можно и 21 февраля: в 18.00 в городском дворце культуры пройдет концерт ансамбля песни и пляски «Донская застава» Пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям — также в рамках фестиваля «Защитники Отечества».

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