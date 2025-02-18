В Татарстане 19 февраля похолодает до 24 градусов мороза

Морозная погода, которая установилась в Татарстане в последние дни, не собирается покидать территорию республики. По крайней мере в ближайшее время.
Так, по данным Гидрометцентра Татарстана, 19 февраля на территории республики будет облачно и ветрено. Порывы ветра могут достигать 13 м/с. Что касается осадков, то в отдельных районах возможен небольшой снег.
Температура воздуха ночью составит от 14 до 19 градусов мороза. При прояснениях в отдельных районах столбик термометра может опуститься до 24 градусов ниже нуля. Днем — от 8 до 13 градусов со знаком минус. На дорогах гололедица.