Ричмонд
+5°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Татарстане 19 февраля похолодает до 24 градусов мороза

На дорогах гололедица.

Сейчас в Ричмонде: +5° 4 м/с 30% 765 мм рт. ст. +6°
Источник: Комсомольская правда

Морозная погода, которая установилась в Татарстане в последние дни, не собирается покидать территорию республики. По крайней мере в ближайшее время.

Так, по данным Гидрометцентра Татарстана, 19 февраля на территории республики будет облачно и ветрено. Порывы ветра могут достигать 13 м/с. Что касается осадков, то в отдельных районах возможен небольшой снег.

Температура воздуха ночью составит от 14 до 19 градусов мороза. При прояснениях в отдельных районах столбик термометра может опуститься до 24 градусов ниже нуля. Днем — от 8 до 13 градусов со знаком минус. На дорогах гололедица.