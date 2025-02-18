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В Таганроге снесли аварийные дома по требованию прокуратуры

В Таганроге снесли шесть многоквартирных домов.

Источник: Комсомольская правда

В Таганроге по требованию прокуратуры снесены аварийные дома. Об этом сообщили в региональном ведомстве 18 февраля.

По данным ведомства, на территории города находилось шесть многоквартирных домов. Строения были признаны аварийными и подлежали сносу. Дома представляли опасность для граждан из-за угрозы обрушения. Однако местные власти не спешили решать этот вопрос.

— Прокуратурой в орган местного самоуправления внесено представление. В суд направлено исковое заявление об обязании чиновников устранить нарушения. Судом исковые требования удовлетворены. В настоящее время аварийные дома снесены, — прокомментировали в региональном ведомстве.