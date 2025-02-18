В Таганроге снесли аварийные дома по требованию прокуратуры

В Таганроге по требованию прокуратуры снесены аварийные дома. Об этом сообщили в региональном ведомстве 18 февраля.
По данным ведомства, на территории города находилось шесть многоквартирных домов. Строения были признаны аварийными и подлежали сносу. Дома представляли опасность для граждан из-за угрозы обрушения. Однако местные власти не спешили решать этот вопрос.
— Прокуратурой в орган местного самоуправления внесено представление. В суд направлено исковое заявление об обязании чиновников устранить нарушения. Судом исковые требования удовлетворены. В настоящее время аварийные дома снесены, — прокомментировали в региональном ведомстве.