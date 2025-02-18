На пляжах Кубани полностью заменят загрязненный мазутом песок

Всего волонтеры и спасатели уже собрали 185 тыс. тонн загрязненного песка и грунта. Из них 53 тыс. тонн транспортировали с места ЧС, а около 5 тыс. тонн утилизировали. Работы проводятся под надзором Минприроды России и губернатора Кубани Вениамина Кондратьева.