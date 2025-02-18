Третья смерть, Виктор Цой и явление во сне. В Петербурге простились со священником и рок-музыкантом Анатолием Першиным

Жизнь иерея, пришедшего в священнослужители с рок-сцены, оборвалась в результате лобового столкновения автомобиля с автобусом. Отцу-настоятелю было 62 года, смерть он встретил в «третий» и последний раз.
Проводить отца Анатолия пришли его близкие люди, давние друзья и известные музыканты, прихожане и священнослужители. Прощальная церемония прошла в храме святителя Василия Великого, где иерей возглавлял приход. Притвор оказался полностью заполнен людьми. Скорбящие читали молитвы, зажигали свечи и вспоминали о том, каким человеком им запомнился Анатолий Першин. Со слезами на глазах стояли, кажется, все присутствующие, кроме священнослужителей. Те с тяжелым вздохом говорили, что с той трассы, где произошло фатальное столкновение, иерей добрел прямо в Царствие Небесное.
«Пришел к православной вере после многих поисков. Добрый пастырь. Стал примером высоких духовных качеств», — произнес священнослужитель, начиная церемонию отпевания. Богослужение длилось более двух часов. Все это время скорбящие прикладывались к иконам, молились и в полный голос подпевали хору. От единого звучания содрогались горящие свечи, регента было едва слышно.
В день трагедии Першин провел первую детскую литургию, накануне вышла передача с его участием, а после смерти — явился прихожанке.
В минувшую субботу в храме святителя Василия Великого прошла первая детская литургия, ее провели отец Анатолий и отец Сергий. Малыши пели, служили и помогали, сам иерей «просто сиял», рассказал священник храма. Затем Першин провел вторую службу, а после поехал на православную выставку в ДК им. Кирова.
«Потом у нас была служба, он приехал без сил. После поехал домой. И приехал домой, туда, в небесный дом. Вчера мы его из морга забирали, а священников облачают, как он родился, то есть он только с бородой и крестиком. Он лежал, как ребенок, светлый такой, как боровичок. Было очень на душе легко и спокойно. Чувство, что он с какой-то радостью ушел куда надо. Но мы здесь два дня плачем весь, весь храм», — сказал отец Сергий.
Знакомство священников произошло еще в далеком 2001 году на студии известного рок-певца Юрия Шевчука. «Мы сидели пили чай тогда. И вдруг заходит какой-то человек с усами, молодой еще такой, а Юра сразу за него: “О! А это Толя Першин, мой кум”. И вот мы так познакомились с Толей Першиным. А он старый рокер, у него была группа, называлась М. А. Т. И он очень хороший музыкант, и автор хороший, и поэт хороший. У него шикарные стихи. Я думаю, мы когда-нибудь попробуем их опубликовать», — рассказал священник храма.
Сплотила приятелей не только дружба, но и одно дело — в 2010 году они оба учились в духовной семинарии. Вместе с тем отец Сергий вспомнил и время, когда сам он учился в одном ПТУ с легендарным лидером группы «Кино» Виктор Цоем. По мнению священника, в смерти двух человек, оставивших след в сердцах людей, есть сходство.
«У них очень похожа смерть. Витька с размаху в автобус в 90-м году: точно так же, лобовое в автобус. И так моментально это произошло с отцом Анатолием, мы утром с ним служили в тот день», — добавил он.
Еще одно непростое совпадение близкие Першина увидели в вышедшей накануне трагедии передаче «Лаврские встречи» с его участием. Выпуск сняли после Нового года, 14 февраля выпустили в эфир, а через день — повторили. В словах иерея зрители уловили прощание с Царствием Божием. «Кроме того, представляете, он ушел на Сретение, (один из главных праздников в православии, который христиане отмечают 15 февраля. — Прим. ред.) Его погребают у часовенки всех скорбящих, которую он построил. И сегодня праздник взыскания погибших. Разве может быть случайность? У Бога все не случайно. Господь — лучший режиссер вообще», — добавил отец Сергий.
Другой священнослужитель, иерей Сергий, рассказал корреспонденту, что отец Анатолий был легким на подъем человеком с большим сердцем. Першин оживил не один заброшенный храм, организуя внутри концерты, собрания музыкантов и проводя богослужения.
«В ночь после смерти отца Анатолия он приснился нашей прихожанке Вике. Она не знала его лично, видела только на фотографиях. На следующее утро нам рассказывает: “Вижу во сне батюшку. Стоит в какой-то очереди, люди какие-то, но, говорит, такое хорошее настроение. Спросила его: “Батюшка, а это куда очередь? “Ответил, что в рай”. И все, она проснулась”, — рассказал иерей Сергий.
Что об иерее говорят прихожане.
Делиться воспоминаниями верующим далось непросто, утешение после трагичного известия они находят в храме. Об интересной жизни отца Анатолия и клинической смерти знает буквально каждый.
Добрейший, умнейший, мудрейший, талантливый и очень великодушный — так о нем отозвалась одна из прихожанок Светлана. О пятилетнем знакомстве и словах утешения, которые священнослужитель находил в непростой для женщины период, она рассказывала со слезами на глазах. Боль утраты виднелась и в глазах ее приятельницы-прихожанки. «Нельзя плакать, а слезы просто сильно бегут, понимаете? Жалко, что его рядом нет. Но мы знаем, что он все равно с нами, в нашей душе. Всегда находил слова любому человеку», — рассказала Галина.
Во время отпевания к корреспонденту с воспоминаниями о Першине вдруг обратился его давний приятель. «Великий человек он был. Со своей миссией. Событие его клинической смерти я хорошо знаю, если бы я был там, я бы постарался его защитить», — сказал Андрей Петрович Крылов.
Он рассказал, что когда-то пел в хоре при Никольском храме, умеет играть на гитаре и фортепиано. С Першиным он знаком с далеких 2000-х, хорошо помнит тот период, когда приятель был на рок-сцене и пережил нападение. «То событие я очень хорошо помню. Его встретили и били ножом. Я не свидетель самого события, иначе бы я попытался его защитить. После в какой-то мере его поддерживал. Он был знаком с Кинчевым Константином, Анатолием Вишняковым, предполагаю, что его круг музыкантов был значительно шире, чем мой», — рассказал прихожанин.
Андрей Петрович дважды напомнил нам об одной истории: в один момент его приятель остался без жилья (сразу уточнил — друг не злоупотребляет спиртным) и обратился к отцу Анатолию. Священнослужитель предложил нуждающемуся заведовать библиотекой, но тот предложение не принял. «Ответил, мол, это не мое все. Но отец Анатолий после отказа не сказал ему идти и искать другое место, нет. Этот человек остался здесь жить. Он был снисходителен и добродушен к людям», — сказал мужчина. Последняя встреча отца Анатолия и Андрея Петровича состоялась 1 февраля, о трагедии прихожанину сообщили в храме.
«Мы с ним ловили на жабу рыбу. Это была идея отца Анатолия».
Воспоминаниями об отце Анатолии поделился актер и гармонист Игорь Растеряев. На службу священнослужителя музыкант не попал, а вот ярких историй за время дружбы и совместного творчества с Першиным у него достаточно.
«Про отца Анатолия, что я хочу сказать, отличный был человек, батюшка, музыкант. Большинство, наверное, с ним общались, как прихожане со священником, а мы больше на дружеской волне. Мы с ним, конечно, такие эфиры делали на канале “Союз”. Как-то я пришел, а он говорит: “Давай как-то разнообразим эфир. Давай рыбалку”. А что ловить-то, спрашиваю. У нас там такие шитые рыбы были, игрушки, а у него лежала лягушка шитая большая. Он и говорит: “Давай мы тебе за крючок лягушку привяжем, ты в монастырке будешь ловить”. Я думаю, елки-палки, давай. Тут матушки с батюшками и спрашивают: “Батюшка, вы что это делаете?” Он и отвечает, что мы ловим лягушку-мутанта. Ну, лягушку и мутанта, конечно, мне не забыть. Царство небесное!» — рассказал Растеряев.
Анатолия Першина похоронили рядом с часовней на территории храма Василия Великого.
Как погиб Анатолий Першин.
Смертельная авария произошла вечером 15 февраля на трассе рядом с поселком Агалатово во Всеволожском районе Ленобласти. Священнослужитель выехал на встречную полосу на своем «Крайслере», где столкнулся с маршруткой. В автобусе пострадал один пассажир, а вот для водителя легкового автомобиля удар оказался смертельным. Очевидцы, которые первыми оказались на месте гибели, поспешили к разбитой машине, но спасать было уже некого. Повреждений на голове водителя было не видно, в машине сработали подушки безопасности, один из автомобилистов записал видео с места ДТП. Сообщалось, что за минувший год священник порядка 90 раз нарушал ПДД.
Каким был Анатолий Першин.
В юности Анатолий Першин был вокалистом группы «М. А. Т.», затем пережил покушение и клиническую смерть, после чего посвятил себя служению. С 2012 года он стал настоятелем храма святителя Василия Великого в Осиновой Роще.
Свое последнее интервью он дал за несколько часов до смерти. В день, ставший роковым, разговор шел о рок-н-ролльной молодости Анатолия Першина, когда, по мнению музыковеда Андрея Бурлаки, группа «М. А. Т.» и «ДДТ» стояли на одной ступеньке. В то же время, будучи вокалистом, как он сам выразился, по кодовому матерному слову был «подписан контракт с дьяволом»: вскоре на музыканта было совершено нападение. С множественными ножевыми ранениями и большой кровопотерей его доставили в реанимацию, там, как говорил сам Першин, он «впал в кому и умер».
«Когда я вернулся, я стал говорить людям: покайтесь, потому что вы находитесь в аду уже здесь. Мат — это код, пароль входа в ад. Понимаете? И знаете, что я запомнил? Когда моя душа уходила туда, я через матерное слово вошел в ад», — рассказал Першин телеканалу «Спас».
С того света рок-музыкант вернулся совершенно другим человеком. Он отказался от разгульного образа жизни и вскоре полностью посвятил себя служению Богу.