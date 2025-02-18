Третья смерть, Виктор Цой и явление во сне. В Петербурге простились со священником и рок-музыкантом Анатолием Першиным

«Про отца Анатолия, что я хочу сказать, отличный был человек, батюшка, музыкант. Большинство, наверное, с ним общались, как прихожане со священником, а мы больше на дружеской волне. Мы с ним, конечно, такие эфиры делали на канале “Союз”. Как-то я пришел, а он говорит: “Давай как-то разнообразим эфир. Давай рыбалку”. А что ловить-то, спрашиваю. У нас там такие шитые рыбы были, игрушки, а у него лежала лягушка шитая большая. Он и говорит: “Давай мы тебе за крючок лягушку привяжем, ты в монастырке будешь ловить”. Я думаю, елки-палки, давай. Тут матушки с батюшками и спрашивают: “Батюшка, вы что это делаете?” Он и отвечает, что мы ловим лягушку-мутанта. Ну, лягушку и мутанта, конечно, мне не забыть. Царство небесное!» — рассказал Растеряев.