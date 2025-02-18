У папы Франциска обнаружили двустороннюю пневмонию

Это уже второе за два дня сообщение об ухудшении состояния главы Римско-католической церкви. Накануне, 17 февраля, Ватикан рассказал, что у папы римского диагностировали «полимикробную инфекцию дыхательных путей», которая требует смены терапии и «адекватного по времени» пребывания в клинике.