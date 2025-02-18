У папы Франциска обнаружили двустороннюю пневмонию

«Контрольная КТ грудной области, которую… провели сегодня днем, показала проявления двустороннего воспаления легких, которая требует дополнительной лекарственной терапии», — цитирует агентство пресс-службу Ватикана. Ранее сегодня сообщалось, что по рекомендации врачей папа отменил все запланированные мероприятия до конца этой недели.
Это уже второе за два дня сообщение об ухудшении состояния главы Римско-католической церкви. Накануне, 17 февраля, Ватикан рассказал, что у папы римского диагностировали «полимикробную инфекцию дыхательных путей», которая требует смены терапии и «адекватного по времени» пребывания в клинике.