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Ростовчанам рассказали, какие лекарства опасны после истечения срока годности

Врач Шмелева заявила, что опасно применять просроченные инсулин и нитроглицерин.

Источник: Комсомольская правда

Названы лекарства, которые опасно применять после истечения срока годности. Об этом рассказала врач Яна Шмелева в интервью NEWS.ru.

По словам специалиста, лекарства, которых истек срок годности, произошли изменения в химическом составе. Так, особенно опасны для здоровья человека являются просроченный инсулин, оральные нитроглицерин и вакцины. Также опасность представляют препараты для крови.

— Если у антибиотиков из тетрациклиновой группы вышел срок годности, от них также стоит отказаться. Эти лекарства могут вырабатывать токсичный метаболит, — говорится в сообщении.