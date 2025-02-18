Ростовчанам рассказали, какие лекарства опасны после истечения срока годности

Названы лекарства, которые опасно применять после истечения срока годности. Об этом рассказала врач Яна Шмелева в интервью NEWS.ru.
По словам специалиста, лекарства, которых истек срок годности, произошли изменения в химическом составе. Так, особенно опасны для здоровья человека являются просроченный инсулин, оральные нитроглицерин и вакцины. Также опасность представляют препараты для крови.
— Если у антибиотиков из тетрациклиновой группы вышел срок годности, от них также стоит отказаться. Эти лекарства могут вырабатывать токсичный метаболит, — говорится в сообщении.