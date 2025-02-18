Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Азовском районе мужчина продал украденный автомобиль

В Азовском районе мужчина продал чужой автомобиль.

Источник: Комсомольская правда

Полицейские Азовского района задержали подозреваемого в краже машины. Об этом сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.

По данным ведомства, мужчина арендовал частный дом в селе Азовского района. И решил оставить там автомобиль. Когда срок аренды подошел к концу, то он договорился с хозяином, чтобы машина осталась рядом с домом еще какое-то время. В это время в доме поселился новый арендатор. Увидев, что за автомобилем долго никто не приезжает, он решил его продать. Покупатель нашелся быстро, он согласился купить автомобиль за 450 тысяч рублей. Позже о пропаже узнал хозяин авто и обратился в полицию.

В отношении подозреваемого возбудили дело по статье «Кража». Подозреваемый заключен под стражу.