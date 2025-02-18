В Азовском районе мужчина продал украденный автомобиль

По данным ведомства, мужчина арендовал частный дом в селе Азовского района. И решил оставить там автомобиль. Когда срок аренды подошел к концу, то он договорился с хозяином, чтобы машина осталась рядом с домом еще какое-то время. В это время в доме поселился новый арендатор. Увидев, что за автомобилем долго никто не приезжает, он решил его продать. Покупатель нашелся быстро, он согласился купить автомобиль за 450 тысяч рублей. Позже о пропаже узнал хозяин авто и обратился в полицию.