Ростовчанам объяснили, к чему приведет развитие ИИ

— Консалтинговые компании и юридическая сфера могут столкнуться с последствиями автоматизации, которая заменяет простые консультации и услуги. При этом, специалисты в области разработки и управления данными, а также UX-дизайнеры для ИИ-продуктов будут более востребованы, — отметила эксперт.