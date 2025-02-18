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Ростовчанам объяснили, к чему приведет развитие ИИ

Маркетолог Жан заявила, что ИИ вскоре лишит работы сотрудников кол-центров.

Источник: Комсомольская правда

Маркетолог раскрыла, к каким проблемам приведет резкое развитие ИИ. Об этом специалист Анна Жан рассказала NEWS.ru.

По словам директора маркетингового и пиар-агентств, в ближайшие пять лет искусственный интеллект сможет трансформировать много отраслей. Так, ряд специалистов могут остаться без работы. Искусственный интеллект может заменить сотрудников кол-центров и бухгалтеров.

— Консалтинговые компании и юридическая сфера могут столкнуться с последствиями автоматизации, которая заменяет простые консультации и услуги. При этом, специалисты в области разработки и управления данными, а также UX-дизайнеры для ИИ-продуктов будут более востребованы, — отметила эксперт.