Ростовчанам объяснили, к чему приведет развитие ИИ

Маркетолог раскрыла, к каким проблемам приведет резкое развитие ИИ. Об этом специалист Анна Жан рассказала NEWS.ru.
По словам директора маркетингового и пиар-агентств, в ближайшие пять лет искусственный интеллект сможет трансформировать много отраслей. Так, ряд специалистов могут остаться без работы. Искусственный интеллект может заменить сотрудников кол-центров и бухгалтеров.
— Консалтинговые компании и юридическая сфера могут столкнуться с последствиями автоматизации, которая заменяет простые консультации и услуги. При этом, специалисты в области разработки и управления данными, а также UX-дизайнеры для ИИ-продуктов будут более востребованы, — отметила эксперт.