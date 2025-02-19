Что можно и нельзя делать в день Вуколы 19 февраля, когда говорят «Когда Вуколы придут, жуколы заметут»

Православная церковь 19 февраля вспоминает святого Вуколу Смирнского. В народе принято праздновать день Вуколы. Однако существует еще одно название — Телятники. Все из-за того, что в указанный период коровы готовились к рождению телят. В связи с этим в названную дату говорят так: «Когда Вуколы придут, жуколы заметут». Под жуколами подразумевались телята.
Что нельзя делать 19 февраля.
Нельзя менять кошелек. Подобное может спровоцировать финансовые сложности. В названный день не выносят мусор, чтобы не навлечь неприятности. Кроме того, не стоит посторонним рассказывать про пол ребенка и спрашивать, кто родится.
Что можно делать 19 февраля.
По традиции, было принято варить овсяную кашу. Ей кормили домашних животных. Особое внимание 19 февраля уделялось коровам, которые ожидали телят.
Согласно приметам, шелестящие на деревьях засохшие листья предвещают снег. Морозный день обещает жаркое лето.
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