«На съемках “Красного шелка” научился делать взрывчатку из хлеба»

— В кадре мы использовали один киноязык, работали по одной системе. Но у нее другое принятие юмора, другое понятие того, как строятся фразы. Она очень мучилась с русским языком, было видно, что ей трудно. И я ее очень хорошо понимаю! Ей было трудно формулировать фразы, высказываться, она очень тщательно подбирала слова, но она большая молодец. Русский и китайский отличаются настолько, что даже ассоциативной помощи никакой нет. Если я с сербского на русский хочу что-то перевести, то мне гораздо легче, потому что у нас много общих слов. Или если французский или испанский взять в пример. Я все-таки много слов уже слышал, есть много варваризмов, которые мы используем и в русском, и в сербском языках, я могу понять что-то, могу за что-то зацепиться. В китайском такого нет. Там не то, что не за что зацепиться, там если в другую интонацию случайно попал, то полностью поменял смысл сказанного.