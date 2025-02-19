Буйства в экспрессе: премьера фильма «Красный шелк» прошла в Москве

— «Убийство в восточном экспрессе», «Достать ножи», «Быстрее пули», «Миссия невыполнима» — очень много хороших фильмов послужили референсом, когда мы искали видовой ряд картины, — рассказал «Известиям» продюсер Вадим Быркин. — В итоге мы создали свою реальность и в костюмах, и в художественном решении, и в декорациях, и в образах. Это не фильм о 1920-х годах. Это образ того, как мы представляем себе то время и события, которые тогда происходили. Но, конечно, перед тем как снимать, мы изучили историю российско-китайских отношений.