Буйства в экспрессе: премьера фильма «Красный шелк» прошла в Москве

Схватка драконов, почетные гости и одна из самых ожидаемых премьер зимы — в преддверии выхода в кинопрокат масштабного детективного экшена «Красный шелк» в Москве состоялся закрытый светский показ фильма. В «Октябре» 18 февраля новинку представила команда российско-китайского проекта: Милош Бикович, Гоша Куценко, Глеб Калюжный и восходящая звезда Чжэн Ханьи. Действие переносит зрителя в 1927 год в транссибирский экспресс. В такой на один вечер превратился и сам кинотеатр. Подробнее — в репортаже «Известий» с красной ковровой дорожки.
Цвет настроения красный.
По календарю китайский Новый год закончился, но в столичном «Октябре» в честь премьеры детектива «Красный шелк» он словно был еще в разгаре — с потолка нависали алые фонарики, холл усыпали подушки с золотистой вышивкой и чемоданы пассажиров, которые вот-вот отправятся в захватывающее кинопутешествие, проследовав туда по ковровой дорожке.
Главным местом действия «Красного шелка» становится транссибирский экспресс, который везет через всю Россию секретные документы, имеющие особое значение для российско-китайских отношений. Завладеть ими пытаются иностранные разведчики и головорезы под видом обычных пассажиров. Вычислить врага предстоит молодому красноармейцу Артему Светлову в исполнении Глеба Калюжного и бывшему царскому агенту Николаю Гарину, которого сыграл Милош Бикович.
Кровавые схватки разворачиваются на фоне обаяния декораций и костюмов рубежа 1920−1930-х годов, где одной из самых атмосферных точек становится вагон-ресторан с винтажной мебелью и посудой.
— «Убийство в восточном экспрессе», «Достать ножи», «Быстрее пули», «Миссия невыполнима» — очень много хороших фильмов послужили референсом, когда мы искали видовой ряд картины, — рассказал «Известиям» продюсер Вадим Быркин. — В итоге мы создали свою реальность и в костюмах, и в художественном решении, и в декорациях, и в образах. Это не фильм о 1920-х годах. Это образ того, как мы представляем себе то время и события, которые тогда происходили. Но, конечно, перед тем как снимать, мы изучили историю российско-китайских отношений.
Картина требует погружения — нужно следить за сюжетом, думать, соображать. Это не в чистом виде развлекательное кино, уверен сопродюсер проекта и исполнитель одной из ролей Гоша Куценко.
— С другой стороны, там есть моменты, где ты можешь расслабиться, улыбнуться, — отметил он. — Это наслаждение картинкой, красотой, цветом, монтажом феерическим, я высказал вчера режиссеру Андрею Волгину свое восхищение. Мы вложились и в компьютерную графику. Трюки, стрельба — всё по-честному.
Для павильонных съемок в Москве возвели самый большой экран в Европе с виртуальной декорацией, а для имитации окружающей среды построили искусственное небо. Команда международного проекта работала на Байкале, в Псковской и Ленинградской областях и даже добралась до Китая — на крупнейшую в мире студию HengdianWorld Studios.
— Для нас это было ударом, потому что мы на таких студиях не бывали. Люди в реальную величину построили целый город, и все здания настоящие, функционирующие. Можешь снимать на улице, можешь зайти в объект, он готов для съемок — и всё это невероятных размеров, масштабов, — рассказал «Известиям» режиссер Андрей Волгин.
Исполнительницу главной женской роли Ван Лин несколько месяцев искали как раз в Китае, но в итоге идеальную героиню нашли у нас на родине — в Санкт-Петербурге. Ее сыграла актриса Чжэн Ханьи, которая учится в России. «Красный шелк» стал ее дебютом в кино. А премьера — первым выходом на красную ковровую дорожку.
— Сегодня я очень волнуюсь! Как же не волноваться? Так много людей! Это мой первый раз. Я сейчас как будто во сне. Мне очень приятно и очень повезло! — поделилась дрожащим голосом Чжэн Ханьи с «Известиями».
Начинающей актрисе в «Красном шелке» буквально пришлось прыгать в неизвестность. Большинство трюков актеры выполняли самостоятельно, без помощи каскадеров.
— Самым страшным был прыжок с горы. Раньше я очень боялась высоты, а теперь вроде нет, я могу еще много раз это сделать… Я пошутила (смеется), — вспомнила Чжэн Ханьи.
Языковой барьер стал меньшим испытанием и даже поводом для юмора. Гоша Куценко признался, что благодаря ему китайские коллеги выучили русский мат.
— Мы вели себя культурно, и они очень воспитанные люди. Просто китайский почитайте — мне кажется, он весь создан из русских ругательств (смеется). Конечно, мы обменивались, спрашивали, как у них это звучит, хихикали, смеялись, — рассказал актер.
Премьера фильма «Красный шелк».
Искусство — лучший способ говорить на одном языке. Только в кинотеатре прозвучало: «Уважаемые пассажиры, до отправления экспресса осталось пять минут», — и в это время на сцене в зале закружила балерина, а следом в танец ворвались два китайских дракона.
Среди первых зрителей были режиссер Сергей Сельянов, актеры Максим Матвеев, Роман Маякин, звезда сериала «Комбинация» Владимир Канухин. Кроме того, на показ пришли представители посольства КНР в России и китайские партнеры картины.
— Я считаю, что это очень важно, потому что в прошлом году в Казани во время саммита БРИКС наши лидеры встречались, они договорились, что мы будем вместе снимать фильмы, — сказал «Известиям» чрезвычайный и полномочный посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй. — Полгода спустя кинематографисты сделали нам такой приятный сюрприз.
Когда все гости собрались, на сцену поднялась команда в красных шелковых шарфах. Создатели поблагодарили Национальную Медиа Группу, отметив, что она стала флагманом этого межгосударственного проекта, РЕН ТВ и другие ресурсы МИЦ «Известия». Гоша Куценко же обратился к Милошу Биковичу.
— Я хочу сказать слова благодарности, что ты снялся не в «Белом лотосе», а в «Красном шелке», — пошутил Куценко (ранее сообщалось, что сербский актер появится в новом сезоне сериала HBO, но этого не случилось).
Отправиться в большое путешествие с героями масштабного экшена и разгадать тайну красного шелка зрители смогут уже совсем скоро. На большие экраны фильм выходит 20 февраля.