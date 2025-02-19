Календарь на 19 февраля: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

* День Васила Левского в Болгарии. Васил Левский (1837−1873) — национальный герой Болгарии, революционер, борец за освобождение страны от османского ига и организатор болгарского освободительного движения. Его настоящее — Васил Иванов Кунчев. Он был монахом, но, осознав необходимость борьбы за освобождение страны, отказался от духовного пути и посвятил себя революционной деятельности. Левский разработал сеть тайных комитетов, которые должны были подготовить людей к восстанию против османского господства. Но само восстание ему осуществить не удалось: Левский был схвачен турками, приговорен к казни и вскоре повешен.